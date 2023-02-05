حملات مكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة بمختلف مراكز سوهاج.. صور

سوهاج - عمرو خلف

وجت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسوهاج، حملات نظافة مكبرة؛ لرفع القمامة والمخلفات الصلبة، والتراكمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجهت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري، حملات نظافة مكبرة خلال الأسبوع الماضي شملت جميع قطاعات الحي " المخبز الآلي، منطقة الشهيد، وشارع السيالة، وحوض التلاتين، وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي، وقطاع البحر، وقطاع المحطة، وشارع الجرجاوية، والعارف، والقطب الغياتية، وراشد والعمري، وغرب الكوبري، والحويتي، وأسفرت الحملات عن رفع 185 طن قمامة .

وقال عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم رفع 250 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة، خلال حملات نظافة مكبرة، استهدفت شوارع مدينة جرجا بجميع القطاعات .

وأشار لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى أنه تمت أعمال التسوية والتمهيد ورفع كفاءة شارع الشهيد " محمد الأمير"، ورفع كفاءة الطرق بقرية " بنى حميل "، ورفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع أولا بأول؛ للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة والقرى التابعة .

ولفت محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى استمرار أعمال تمهيد وتسوية طريق سوهاج بندار الكرمانية مرورا بطريق الشوش نجع مناع نجع عبد ربه، حتى التلول الغربية، والشرقية، وإزالة المخلفات والتراكمات بالشوارع بالجليدر، كما تم تمهيد وتسوية طريق بلصفورة؛ لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالشوارع دون أي معوقات.

وأوضح هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة استهدفت كافة قطاعات الحي بشوارع " خلف سور السكة الحديد، ومحيط الحماية المدنية، وشارع ترعة باجا الغربي، وأمام مدرسة النصر الابتدائية، ومدرسة طارق بن زياد، ومدرسة النور للمكفوفين، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن رفع كفاءة النظافة في المناطق المستهدفة، ورفع المخلفات والأتربة بشارع المروة، وشارع ترعة باجا الشرقي، وشارع ترعة باجا الغربي، وجعفر بن أبي طالب، وشارع السيد محمد حسن، وشارع علي بن أبي طالب، وشارع الشهيد السيد قاسم، وشارع الشايب" .

وأكد أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أن المتابعة مستمرة لأعمال الحملات المكبرة للنظافة بالمدينة والوحدات القروية التابعة بـ " سفلاق، وطريق نيدة سفلاق، كما تم رفع كفاءة الطريق ما بين كوبري ساقلتة الجديد حتي كوبري "فاوجلي"، وتم رفع نواتج تطهير الترع من طريق القرامطة، وتم رفع 30 طن من القمامة والمخلفات .

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم متابعة أعمال صنفرة التربة بشارع هندسة الري تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، وحملات النظافة المكبرة بالمدينة والقرى التابعة، ورفع كفاءة الطرق والميادين، وتم رفع ناتج تطهير ترعة عبد الرسول أولاد إسماعيل، وتجمعات المخلفات والقمامة من شوارع " الجمهورية، والشهداء، والبساتين، وشارع المدارس، وعمارات الموقف، ومحيط المؤسسة، ومدرسة التجارة، والحرية، ومحطة الصرف الصحي، وأيضاً تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارع عمر مكرم ومن شارع مركز الشباب، ومحيط مدرسة التحرير، والوحدة المحلية، ومدرسة الصنايع بنين، ومن أمام مدرسة الشهيد أحمد فتحي، ومحيط نادي فزارة، والشيخ المهجر، حيث تم رفع أكثر من 100 طن من نواتج تطهير الترع والقمامة والمخلفات .

وأشارت هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، إلى أنه تم القيام بأعمال التجميل بمجلس قروى سلامون، ورفع وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، حيث يتم تشغيل معدة كنس ورفع الاتربة بشكل مستمر لتطوير منظومة النظافة، ورفع المخلفات بالحاويات والقلابات المخصصة لذلك، كما تم رفع مخلفات القمامة من أسفل الكوبرى العلوى بالشوكا، ونواتج الحفر قبلي وبحري الكوبرى العلوى، و تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العمومية، ورفع نواتج حفر مشروعات البنية التحتية، أولا بأول، بقرية السلام، والمدمر، وكوم اشقاو، وقرى " الرياينة المعلق، والحسنة، والجباب، والحديقة والمواطين، وطريق الأربعين، والتحرير، والقاوية، وسلامون " .

وأوضح محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، أنه تم القيام بحملة نظافة ورفع مخلفات وتمهيد وتسوية الطرق بشوارع المدينة، وميدان الشهداء، وشارع السادات، وشارع احمد رضوان ، وشارع التحرير، وشارع محمد عبدالحميد رضوان، وأولاد سالم بحرى، مشيرا إلى رفع 12 قلاب مخلفات وقمامة، كما تم تمهيد الطرق بمجلس قروي أولاد يحيي بحري، وتكثيف حملات الإنارة بالمدينة والقرى التابعة، كما تم القيام بأعمال تمهيد طريق بنى خالد بأولاد يحيي.

ولفت محمد البنا رئيس مركز ومدينة المنشاة، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت الكباري والميادين بالمدينة، تم خلالها نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كميات من التراكمات والمخلفات بالشوارع، وتم رش الشوارع بالمياه، واستكمال أعمال زراعة الاشجار، مشيرا تنفيذ حملات مكبرة بأولاد حمزة، استهدفت تمهيد وتسوية طرق وشوارع " السويقة، والبريد، وشارع المستشفى، وموقف العسيرات/ المنشاة، ومجلس قروي الدويرات، وأولاد سلامة، والشواولة، ومجلس قروي الزوك الغربية، و روافع العيساوية، وطريق المنشاة العنبرية .

وقال علي لطفي رئيس حي الكوثر، أنه تم متابعة أعمال التجميل ودهان البردورات، و زراعة أحواض الزينة بشوارع الحى المحتلفة، ورفع كفاءة الشوارع، لظهور الحى بالمظهر الجمالي اللائق .

وذكر حسن حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم القيام بحملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، شملت " المدينة، وقرية الكولة، وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع الأتربة بمدخل طريق سوهاج/ البحر الأحمر، المنطقة الأثرية، والموقف الشرقي، وامتداد أبو القاسم وشارع العقيد ورفع نقاط تجميع القمامة بالطريق الرئيسى وشارع حلمى الشريف، و عرب الإطاولة، والست دميانة ـ والست عزيزةـ والشرقاوى وأبو بكر، والفتيات، ورابعة العدوية، وقرية نيدة، والطريق الرئيسي من كوبري الزرابي حتي كوبري الشهيد بنيده، وتم أيضا رفع المخلفات بالطريق الشرقي، والكوبري الجديد، وأمام المقابر، ومركز الشباب بقرية الصوامعة شرق، كما تم رفع المخلفات بعرب الأطاولة وشارع الترعة المردومة، والعزبة والعرب، والمدخل الشرقي، وقرية جزيرة محروس ومن امام الوحدة الصحية وشارع المدارس، وقرية الحواويش.

وتابع شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، أعمال تسوية وتمهيد جانبي طريق العبادلة والبهاليل لرفع تراكمات المخلفات وتسوية وتمهيد جانبي الطريق، وطريق السايح جهينة، والشيخ شبل، وبناويط، لافتا إلى استمرار أعمال تسوية وتمهيد وتوسعة الطرق حرصا على سلامة المواطنين والمركبات.

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا إلى متابعة أعمال النظافة العامة بالمدينة، وساحل طهطا، حيث تم ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين، والمجالس القروية التابعة، ورفع كفاءة الطرق والشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق.