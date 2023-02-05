جنوب إفريقيا تعلن تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا

وكالات

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، الأحد، إنها سجلت حالتي إصابة مؤكدتين بالكوليرا مصدرهما من خارج البلاد، داعية إلى توخي الحذر.



والحالتان لأختين سافرتا في يناير الماضي، إلى مالاوي حيث أودى تفشي الكوليرا منذ العام الماضي بحياة أكثر من 1000 شخص، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.



وأشارت وزارة الصحة في بيان، إلى أن "الأعراض ظهرت على المريضتين لدى عودتهما إلى جوهانسبرج".