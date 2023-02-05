تنفيذ حملة مكبرة لمواجهة المتغيرات المكانية المخالفة بمركز الواسطى ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

من جانبه تابع حمادة راضي رئيس مدينة الواسطي أعمال منظومة المتغيرات المكانية الفرعية بالوحدة المحلية؛ لمراجعة كافة المتغيرات، والإجراءات المنفذة في رصد كافة المخالفات بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع المخالفة، لافتاً إلى توجيهات المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة من وحدات المتغيرات المكانية، والرد الإيجابي الفوري على كافة المتغيرات والإجراءات التي تمت حيالها قبل استقرارها.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، حملة مكثفة تحت إشراف شريف ياسين نائب رئيس المركز، تم خلالها إزالة 4متغيرات مخالفة داخل الحيز لمدينة الواسطى بأرض حوتة، وتم التحفظ على مواد البناء (أسمنت)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شارك في الحملة كل من أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية، أشرف عبد الرازق مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ومسؤول الرصد بوحدة المتغيرات بالواسطي وفني التنظيم.