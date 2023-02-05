تفكيك منظمة إجرامية فرنسية برازيلية في إقليم جويانا الفرنسي

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ألقت قوات الأمن في جزيرة "كايين" عاصمة إقليم جويانا الفرنسي أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، القبض على 11 شخصا بعد تفكيك منظمة إجرامية فرنسية برازيلية .



وقال النائب العام الفرنسي إيف لوكلير: "إن قوات الأمن قامت بعملية أمنية موسعة أسفرت عن اعتقال 11 فردا من بينهم زعيم المنظمة، من أمريكا الجنوبية، وتم حبسهم احتياطيا، بتهمة الانضمام لمنظمة إجرامية ".



وتابع لوكلير"يعتبر هذا نجاحا بقدر ما هو خطوة إلى الأمام فلأول مرة في إقليم جويانا ، لم تعد قوات الأمن تعاني من الأحداث التي تتعرض لهاـ بل أصبحت الآن تقوم بتفكيك المنظمات الإجرامية ".



من جانبه، أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- عن شكره لأفراد الأمن الذين نفذوا العملية الأمنية واعتقلوا 11 شخصا خلال هذه العملية كجزء من عملية كبيرة ضد منظمة إجرامية يشتبه في إعدادها لعمليات سطو مسلح .