تعرف على موعد إعلان نتيجة صفوف النقل بالثانوية العامة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة صفوف النقل بمرحلة الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه تم استلام نتائج امتحانات التابلت من الوزارة بعد تصحيحها، مشيره إلى أنه سيتم إضافة نتيجة الأسئلة المقالية وأعمال السنة لكل طالب، واعلان النتيجة بشكل رسمي.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 6487 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، بهدوء وبكل يسر دون رصد أي معوقات أو مشكلات، وذلك من خلال 44 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص ودولي.

وفي سياق متصل، عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد امتحان تجريبي إلكتروني في اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي العام، كما عقدت امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في اللغة الأجنبية الثانية " الفرنسية - الألمانية - الأسبانية ".

وتنفذ محافظة بورسعيد، نظام جديد بالمزاحل التعليمية المختلفة أبرزها المرحلة الإعدادية التي يتم فيها تطبيق امتحان البابل شيت للعام الثاني على التوالي والذي بدأ يلقى استحسان الأهالي والطلب والطالبات.

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد، الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولى محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، والتى جاءت بنسبة 76.8%، بما يزيد عن نسبة العام الماضي.

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 76.8%، موضحًا أن الامتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعًا ‏للغش.‏

ويطبق للعام الثاني على التوالي، منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريراً فنياً عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن.