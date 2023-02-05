تخرج أول لبنانية تقود طائرة عسكرية هجومية بالجيش اللبنانى

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أعلن الجيش اللبنانى عن تخرج أول امرأة لبنانية تقود طائرة عسكرية هجومية من طراز سوبر توكانو A-29.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم - تخرج التلميذ الضابط جنى صادر بالجيش اللبناني من قاعدة (Laughlin) الجوية العسكرية في ولاية تكساس الأمريكية بعدما انضمت لدورة لمدة عامين تقريباً لتكون أول امرأة في الجيش تبدأ مسيرتها المهنية بطائرة القتال الهجومية سوبر توكانو A-29.

وأوضح الجيش اللبناني أن الدورة انقسمت إلى مرحلتين، أولها المرحلة الأولى طيران تأسيسي على طائرة T-6 ذات أجنحة ثابتة ومحرك عنفي مروحي، تشمل حوالى 85 ساعة طيران يحدَّد في نهايتها التخصص (مقاتل-نقل-مروحي) بناءً على نتائج المتدرّب وكفاءته.

وأضاف أن المرحلة الثانية كانت طيران تخصصي على طائرة قتال تأسيسية نوع T-38 ذات أجنحة ثابتة ومحركين نفاثين، تابعتْها التلميذ الضابط صادر بعد تصنيفها كطيار قتال، وشملت حوالى 95 ساعة طيران.

وأشار الجيش أن التلميذ الضابط جيسيكا الحجل تتابع الدورة نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية وستتخرج في شهر مارس المقبل.