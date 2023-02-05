بصاروخ واحد.. كيف أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصينى فوق المحيط الأطلنطى؟

كتبت ريم عبد الحميد

بعد دراما سياسية استمرت على مدار ثلاثة أيام، أسقطت طائرة عسكرية أمريكية المنطاد الصينى، الذى زعمت واشنطن أنه يستخدام لأغراض المراقبة والتجسس، وذلك فوق المحيط الأطلنطى قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

وقالت شبكة سى إن إن، إن العملية أنهت دراما عامة لافتة أدت إلى تداعيات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، فى الوقت الذى تعقب فيه الرأى العام الأمريكى المنطاد من مونتانا وحتى وصل إلى كارولينا الشمالية والجنوبية.

ووافق الرئيس بايدن على إسقاط المنطاد، بحسب ما ذكر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى بيان، وقبلها قال مسئول أمريكى لسى إن إن، إن الخطة تم تقديمها وتأييدها من قبل القادة العسكريين. وبدأت جهود استعادة حطام البالون بعد إسقاطه على الفور.

وكان الرئيس جو بايدن قد واجه انتقادات حادة من الجمهوريين بعد السماح للمنطاد بالتحليق فوق الولايات المتحدة لأيام. وحذر المسئولون الأمريكيون من إسقاط المنطاد فوق من المخاطر التى تمثلها الحطام على المدنيين والممتلكات على الارض، إلا أن المسئولين أصروا على أن كل الخيارات تظل مطروحة

وقال مسئول دفاعى إن إنتظار تنفيذ العملية سمح للولايات المتحدة بدراسة وتدقيق المنطاد والمعدات الملحقة به. وأشار المسئول إلى أنه فى حين أن المسئولين الأمريكيين استطاعوا معرفة الكثير عن المنطاد، إلا أن هذا لم يكن السبب الرئيسى لتأجيل اسقاطه، لكنه وصف الأمر بالفائدة المضافة لقرار الانتظار.

وقبل إسقاط المنكاد أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرار بوقف الطائرات فى مكارات ويلمنجتون بنورث كارولينا وشارلستون ومارتل بيتش بثاوث كارولينا. وتم تقييد المجال المجال الجوى قرب مارتل بيتش لدعم وزارة الدفاع فى جهود الأمن القومى. بعدها أطلقت طائرات مقاتلة متقدمة من طراز إف 22 صاروخ واحدا لإسقاط المنطاد الصينى فى تمام الساعة التاسعة و39 دقيقة مساء السبت.