اليوم السابع
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انعقاد الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث القضايا الإقليمية والدولية

الأحد، 05 فبراير 2023 08:02 م
انعقاد الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث القضايا الإقليمية والدولية جانب من الاجتماع
أحمد جمعة

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عقد اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، الاجتماع الأول بين مصر وقطر، لبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، برئاسة السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية. 
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
ويأتي الاجتماع في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، ورغبتهما في البناء على هذا التقارب في تنسيق وتبادل وجهات النظر في الملفات محل الاهتمام المشترك.
الاجتماع
الاجتماع
 
هذا، ويعتبر الاجتماع الذي يُعقد لأول مرة بمثابة نواة لآلية مشتركة للتواصل وتنسيق المواقف والرؤى في كافة القضايا ذات الأولوية للجانبين.

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