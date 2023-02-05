انطلاق بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة اليوم بمشاركة 800 متسابق

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة الشتوية، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المهندس أدهم دهب رئيس المنطقة، وذلك بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة في الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 18 ناديًا بصعيد مصر.

من جانبه قال أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، إن البطولة هى الثامنة على التوالى بمشاركة 800 لاعب ولاعبة، والتى يشارك فيها ضعف عدد البطولة الشتوية السابقة، حيث إن البطولة السابقة شارك فيها 411 لاعبا ولاعبة من 12 فريقا.

واضاف رئيس المنطقة فى بيان عن تفاصيل البطولة إلى أن أيام 5 و6 و7 فبراير من البطولة يتنافس فيها اللاعبين من أعمار 11سنة و12سنة ومن الثامن حتى الحادى عشر يتنافس فيها اعمار من 13 سنة حتى العمومى، وعن سباق بطولة المياه المفتوحة تقام يوم 13 فبراير بمشاركة 106 لاعبين، حيث شارك فى البطولة السابقة 54 لاعبي ولاعبة.

وأشار رئيس المنطقة إلى أن الهدف من تنظيم هذه البطولات لتدريب أبناء الصعيد على الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة وكذلك نشر اللعبة والتي هي هدف كبير يسعى له أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.