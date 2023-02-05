اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة اليوم بمشاركة 800 متسابق

الأحد، 05 فبراير 2023 10:47 ص
انطلاق بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة اليوم بمشاركة 800 متسابق أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة الشتوية، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المهندس أدهم دهب رئيس المنطقة، وذلك بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة في الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 18 ناديًا بصعيد مصر.

 

من جانبه قال أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، إن البطولة هى الثامنة على التوالى بمشاركة 800 لاعب ولاعبة، والتى يشارك فيها ضعف عدد البطولة الشتوية السابقة، حيث إن البطولة السابقة شارك فيها 411 لاعبا ولاعبة من 12 فريقا.

 

واضاف رئيس المنطقة فى بيان عن تفاصيل البطولة إلى أن أيام 5 و6 و7 فبراير من البطولة يتنافس فيها اللاعبين من أعمار 11سنة و12سنة ومن الثامن حتى الحادى عشر يتنافس فيها اعمار من 13 سنة حتى العمومى، وعن  سباق بطولة المياه المفتوحة تقام يوم 13 فبراير بمشاركة 106 لاعبين، حيث شارك فى البطولة السابقة 54 لاعبي ولاعبة.

 

وأشار رئيس المنطقة إلى أن الهدف من تنظيم هذه البطولات لتدريب أبناء الصعيد على الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة وكذلك نشر اللعبة والتي هي هدف كبير يسعى له أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مسابقة الصعيد الشتوية للسباحة

نادى الرياضات البحرية

الغردقة



الموضوعات المتعلقة

"الغوص" و"الكايت سيرف" ينعش السياحة بالغردقة.. الآلاف يصلون شهريًا لممارسة الرياضات البحرية.. الترويج لـ60 موقع غوص معروف عالميًا بالبورصات السياحية.. وأبو النحاس وعرق سمية والفانوس أبزر المواقع.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:00 ص

محافظ جنوب سيناء: إنهاء إنارة شارع الرياضات البحرية وبدء أعمال الرصف.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:53 ص

"الكايت سيرف" يزين سماء الغردقة.. أكثر الرياضات البحرية تنشيطا للسياحة حول العالم .. تخصيص شواطئ وإعداد مسابقات لممارستها.. وأجانب يقضون عطلة رأس السنة فى الطيران وركوب الأمواج..صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة