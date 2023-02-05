النظر فى قضية معيدة جامعية عذبت ابنها وأجبرتة على التسول بالمنصورة 26 نوفمبر

حددت محكمة جنايات المنصورة ، جلسة 26 نوفمبر القادم، لنظر قضية معيدة جامعية، عذبت ابنها، وأجبرته على التسول في المنصورة، وأحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار عبد الرحمن الشهاوي، "المعيدة الجامعية" إلى محكمة الجنايات بالمنصورة، لمعاقبتها فيما نُسب اليها من الاتهام بإجبار طفلها على أعمال تسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابته بضربه بخرطوم وتعذيبه بمياه مغلية، ما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس، علاوة على احتجاز الطفل وتعريض حياته للخطر.

جاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة ، أن المتهمة "إسراء.ا. ع."، 29 عامًا، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في ابنها الطفل المجني عليه "محمد أ. س" 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال تسول بالطرق العامة، في الحصول على منفعة مادية، تمثلت فيما تحصلت عليه من مقابل قيامه بأعمال تسول وقد تم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم و التعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية على النحو المبين بالتحقيقات.وأحدثت المتهمة إصابة الطفل المجني عليه "محمد أ. س." عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض "خرطوم - مياه مغلية"، وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وسكبت المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو حوالي 15%.

واحتجزت المجني عليه الطفل "محمد أ. س." بغير حق وبدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وعذبته البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بواسطة "خرطوم، مياه مغلية" واستخدمت الطفل المجني عليه "محمد أ. س." في أغراض غير مشروعة "أعمال تسول بالطرق العامة".وعرضت طفلها المجني عليه "محمد أ. س." للخطر بأن تسببت عمداً في وجوده في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، بأن عرضت أمنه وصحته للخطر وعرضته للإهمال والاستغلال والتشرد، أحرزت أدوات خرطوم مياه مغلية مما تستخدم في الاعتداء علي بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

يذكر أن المتهمة سبق وان اتهمت شقيقها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعرية فتاة الدقهلية"، ووجهت إلى شقيقها تهمة اختطافها وتكبيلها ومحاولة تصويرها عارية، وقررت محكمة الجنايات سجنه 10 سنوات.