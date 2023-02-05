الناخبون فى قبرص يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية

أ.ش.أ

بدأ الناخبون في قبرص، التصويت في الانتخابات الرئاسية، مع انتهاء الولاية الثانية للرئيس المحافظ الحالي نيكوس اناستاسيادس.

وقال المسؤول في اللجنة الانتخابية كوستاس كونستانتينو، بحسب ما ذكرت صحيفة سايبراس ميل القبرصية، اليوم الأحد، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، مضيفا أن عملية التصويت "بدأت بسلاسة".

وتتنبأ استطلاعات الرأي بعدم حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة فورية، مما يؤدي إلى إجراء جولة ثانية للتصويت في 12 فبراير الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات 14 مرشحا - بينهم إمرأتان - إلا أن المرشح الفائز يحتاج إلى تأمين أكثر من 50% من الأصوات لخلافة اناستاسيادس الذي حكم لولايتين.

ويعد وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليدس (49 عاما) من بين المرشحين الأوفر حظا في السباق الرئاسي، ومن المحتمل أن يواجه في الجولة الثانية من الانتخابات إما الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس (66 عاما) المدعوم من الحزب الشيوعي (إكيل) أو أفيروف نيوفيتو (61 عاما) زعيم حزب التجمع الديمقراطي المحافظ الحاكم (ديسي).