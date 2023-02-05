الكنيسة تختتم كرنڤالات نصف العام الدراسى بحضور 4 آلاف من أبناء إيبارشية ميت غمر

كتب: محمد الأحمدى

اختتمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، كرنڤالات نصف العام الدراسي، بكنيسة الشهيد مار جرجس في ميت غمر، وبحضور الأنبا صليب أسقف الإيبارشية، ومشاركة حوالي 4 آلاف من أبناء الإيبارشية.

ونظمت الإيبارشية، السبت الماضي، كرنڤالًا لأبناء وبنات المرحلة الإعدادية، وفي الأربعاء الأول من فبراير الجاري لأطفال الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وفي أمس الأول لأطفال الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، واليوم لشباب وشابات المرحلة الثانوية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، اليوم، وفدًا من اتحاد الكتاب العرب.

وألقى قداسة البابا كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفًا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفًا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة الهام على المستويين الروحى والاجتماعى وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.

وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.