العثور على جثة شخص مجهول الهوية بجوار مزلقان فى قنا

قنا - صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقوص فى قنا، اليوم الأحد، على جثة مجهولة الهوية بجوار مزلقان السكة الحديد في مدينة قوص.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية بجوار مزلقان مدينة قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات أن الجثة لشخص مجذوب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص.

ولقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، بعد إصابته بآلة حادة في مشاجرة بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا .