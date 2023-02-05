السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مطعم بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ب.ع"صاحب مطعم سمك، بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز ساقلتة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم صاحب مطعم سمك شهير بسوهاج فى المواد المخدرة الحشيش والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين و98 جرام من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومعاقبة شقيقه "م.ع.ا" عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بعد اتهامهما بالاتجار فى الحشيش وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهم وشقيقه فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وفى أحد الأكمنة تم القبض على المتهمين، وهما يستقلان دراجة بخارية وبحوزة المتهم الأول 3 قطع حشيش كبيرة الحجم، كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.