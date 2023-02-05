الرى: حفر 60 بئرا جوفيا فى تنزانيا لتوفير مياه الشرب

كتب الأمير نصرى

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى ، إن العلاقة المصرية التنزانية ذو تاريخ طويل ومشرف من الأخوة والتعاون والصداقة وخاصة دول حوض النيل، وهى علاقات مستمرة وطيدة على مدى عشرات السنوات، موضحا أن ذلك شئ يسعدنا أن نكون يد واحدة.

أكد محمد غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، نحن أشقاء نهر واحد وشريان واحد، ومصر تقدم يدها بالخير والنماء لجميع دول حوض النيل، مشيرا إلى أنها قامت بحفر 60 بئرا جوفيا فى تنزانيا لتوفير مياه الشرب لهذه المناطق، ومنها جنوب السودان أيضا وتم حفر عدد كبير من الأبار.

وأوضح محمد غانم، أن الدولة تقوم بالعمل على معرفة احتياجات إخواننا فى هذه الدول ونقوم بتنفيذها، مما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين فى مجال المياه أو الاحتياج لحصاد الأمطار، وإزالة الحشائش من بعض المجارى المائية بهذه الدول، لافتا إلى أننا نقدم كل هذا بشكل أخوى.