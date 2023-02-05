الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكرى أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 400 عسكري أوكراني وتدمير معدات عسكرية بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية من القوات الروسية، أضرارا بوحدات اللواءين الآليين 14 و 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق غريانيكوفكا وليمان بيرفي وكوتلياروفكا، ومنطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتدمير أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية مصفحة وسيارتين ".

وأضافت أنه تم تدمير دبابتين وعربتي قتال مشاة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30 وD-20 بالقرب من غوليايبول في منطقة زابوروجيه و فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير مستودع أوكراني لذخيرة المدفعية في منطقة أوغليدار.

"في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات الهجومية، اتخذت وحدات من مجموعة القوات" الجنوبية " مواقع استراتيجية. وقد هزمت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجماعة تكدس القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 110 و 35 و 36 من القوات المسلحة الاوكرانية وسلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الاوكرانية وكذا لواء الدفاع الاقليمي 118 في مناطق سبورنوي وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".