إصابة طفلة نتيجة تناول عقاقير طبية بالخطأ فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيبت طفلة 4 سنوات بمحافظة الشرقية، باضطراب في درجة الوعي إثر تناولها عقاقير طبية داخل منزلها بطريق الخطأ.

واستقبل مستشفى أبو حماد المركزى "أ أ م" 4 سنوات مقيمة دائرة مركز أبوحماد، مصابة باضطراب بدرجة الوعى، وتبين تناولها عقاقير دوائية بطريق الخطأ داخل منزلها، وتم إجراء الإسعافات الأولية لها والعلاج اللازم.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.