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إصابة شخصين صدمتهما سيارتان أثناء عبورهما طريقى الواحات والأوسطى فى أكتوبر

الأحد، 05 فبراير 2023 01:46 م
إصابة شخصين صدمتهما سيارتان أثناء عبورهما طريقى الواحات والأوسطى فى أكتوبر حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين بعدما صدمتهم سيارتين أثناء عبوره الطريق الأوسطى وطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الأوسطى وطريق الواحات أمام مساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمات، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصان لطريق الواحات والطريق الأوسطى صدمتهم سيارتين مسرعتين، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهمين فى الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 

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