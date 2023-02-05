إزالة مقابر مخالفة وأعمدة بأبراج سكنية مخالفة بالدقهلية.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات، بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدى لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية وطلخا والجمالية لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف.

ففى مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين، رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ أعمال حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق المركز، لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها وفى منطقة حوض الزعفران بالمدينة، وتمت متابعة أعمال الإزالة الفورية لـ 21 من الأعمدة وحائط ستارة ارتفاع 3 أمتار خرسانية، للدور التاسع العلوى بشارع مكة بحوض الزعفران على مساحة 180 مترا مربعا، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفى مركز ومدينة المطرية قال نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة التصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم إزالة مبانى مخالفة بالطوب الأحمر لعدد 3 حالات وذلك بمنطقة البر الثانى بالمدينة، وذلك على مساحة اجمالية قدرها 240 مترا مربعا تم تنفيذها حتى منسوب الاعتاب وتمت الازالة على الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفى مركز ومدينة طلخا قال محمد أمين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة بلاطة سقف الدور الرابع علوى وايقاف الاعمال وفك الشدة الخشبية للعقار بالمدينة على مساحة 200 متر مربع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة الجمالية قال اللواء انور زغلول رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة 12 مقبرة، اقيمت بالمخالفة بلسا الجمالية على مساحة 35 متر مربع وكذا ازالة سمل خرسانى على مساحة 150 متر مربع بقرية اسكندرية الجديدة وفك شدة خشبية للدور الثالث العلوى بحى البستان بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.