إزالة مخالفات بناء بالمعراج السفلى فى حى البساتين

كتب ــ سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدى عبد المتعال رئيس الحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، استكمال حملة إزالة أعمال البناء المخالفة بالقطعة رقم 8059 بمنطقة المعراج السفلى، وكلف رئيس الحى منطقة إسكان الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، كما تم إيقاف أعمال البناء المخالفة بعمارة رقم 15/86 بمنطقة زهراء المعادي ومصادرة الونش والمعدات ومواد البناء وإيداعها بمخزن الحي.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لإزالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال أعمال الرصد المختلفة أولا بأول، وتوفير آليات الإحداثيات المكانية لتواكب الأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين بأحياء المنطقة الجنوبية .

وشددت على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأحياء أثناء أعمال التنفيذ مع إعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.

كما تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم حملات الإشغالات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بحي البساتين لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون للحفاظ علي حق الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين ومنها الالتزام بغلق الورش والمحلات فى المواعيد المحددة للغلق حيث واصلت الاجهزة التنفيذية حملاتها بمنطقة صقر قريش ومساكن الكندي شرق الاتوستراد .

وفي سياق متصل، إيمانا بأهمية المتابعة المستمرة لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع كافة المستجدات والتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تابع رئيس الحي إصلاح صرف صحي أمام عمارة رقم ٥/٤ الشطر السابع بجوار الإدارة التعليمية بالمعادي الجديدة وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وجاري المتابعة.