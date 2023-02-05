إزالة تعديات على نهر النيل وأراضى طرح النهر بطرة جنوب القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تنفيذ حملات لإزالة التعديات على كورنيش النيل وأراضى طرح النهر والتحفظ عليها حفاظا على المال العام بنطاق حي طرة فى ظل حرص المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وأحياؤها علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية مع عدم التهاون مع اية حالة تعدى، وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الإزالات التي تمت بحي طره تم إنجازها بإشراف المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره ومدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى وقسم شرطة المعادي وشرطة المرافق ومباحث وشرطة المسطحات، وأسفرت عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تنوعت ما بين ردم بالقطاع المائي للنيل وإزالة غرف خشبية وماكينات لسحب المياه بدون ترخيص بقطعة أرض طرح نهر أمام كنيسة مارى جرجس بمنطقة كوتسيكا على مساحة 13 ألف متر مسطح وتم التمكين وتسليمها لجهاز المشروعات.

وتم التنفيذ باستخدام المعدات البحرية والبرية وبمشاركة مهندسين وفنيين تفتيش نيل حلوان ومديرة إدارة حماية النيل بحى طرة في إطار الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات سواء على أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل مع عدم التهاون مع أية حالة تعدي، وذلك من خلال المتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودتها مرة أخرى.

وفي نفس السياق، وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جميع رؤوساء أحياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والأحياء بمتابعة ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ على هيبه الدولة علي أراضيها والتصدى لكافة أشكال التعديات في المهد وتشديد أعمال التأمين والحراسة لها إلى جانب الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها .