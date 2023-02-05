أنواع من الأطعمة تناولها مع بعضها يمكنها تسريع عملية فقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

مهما كان هدفك، فقدان الوزن ، بناء العضلات، أو بناء القوة، يجب عليك تغيير عادات الأكل والنظام الغذائي الخاص بك.

بالنسبة لمعظم الناس، يستلزم ذلك اتباع نظام غذائي صارم يحدد ماذا ومتى تأكل ، والأهم من ذلك، ما لا يمكنك تناوله، من ناحية أخرى ، فإن اتباع نظام غذائي لا يتعلق بمواجهة نفسك بل اتخاذ خطوة ذكية. يجب أن تكون مدركًا للسعرات الحرارية والأطعمة التي تتناولها. ومع ذلك ، في معظم الأحيان، تبدأ تركيبات الطعام التي نختارها في العمل ضدنا، ما يجعل من الصعب على جسم الإنسان امتصاص العناصر الغذائية، وبالتالي يعيق فقدان الوزن.

لذا، إذا كنت سئمت من تناول السلطة والحساء لفقدان الوزن، فإليك خمس مجموعات طعام لذيذة يمكن أن تضاعف من فقدان الوزن، وفقًا لموقع "onlymyhealth"

1 مكسرات ولبن من المعروف أن الدهون الجيدة تساعد في امتصاص الليكوبين مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لكن هل تعلم أنه عند تناول الدهون ، يتم تنشيط وامتصاص العديد من الفيتامينات الأساسية بشكل أفضل؟ تعتبر الفيتامينات A و D و E أمثلة على بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تزيد كفاءتها.

كل من المكسرات والزبادي غنية بالدهون الجيدة ، والتي لا تبقيك ممتلئًا لفترة أطول فحسب ، بل تساعدك أيضًا على التغلب على الرغبة الشديدة. أفضل جزء في هذا المزيج الغذائي هو أنه يمكنك تناوله كوجبة خفيفة أو كبديل للوجبات.

2 دجاج وأرز الجمع بين الأرز والدجاج لا يجعل الوجبة ممتلئة فحسب ، بل يحسن الامتصاص أيضًا، لفقدان الوزن ، أكثر من السعرات الحرارية ، من المهم أن يستفيد جسمك من الطعام الذي تتناوله. علاوة على ذلك ، يعتبر الدجاج والأرز وجبة ممتازة بعد التمرين. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو التحكم في حصصك الغذائية ، ويجب ألا تأكل أكثر من 70٪ من جوعك.



3 شوفان وتوت إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فهناك مزيج آخر من الأطعمة الفائقة الذي يجب مراعاته وهو دقيق الشوفان المغطى بالتوت. ما الذي يجعل الثنائي قويًا جدًا؟ يحتوي كل من الشوفان والتوت على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ، والتي لا تساعد فقط في السيطرة على الجوع ولكن أيضًا تعزز فقدان الوزن. التوت غني أيضًا بمضادات الأكسدة ، مما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. أفضل جزء في تناول الشوفان والتوت هو أنه يستغرق القليل من الوقت للتحضير ويمكن تناوله إذا احتاج الشخص إلى زيادة الوزن. كل ما يحتاجون إليه هو طهي الشوفان في الحليب.



4 تفاح و زبدة فول سوداني عندما يتعلق الأمر بالفوز بمزيج من الأطعمة لإنقاص الوزن ، فإن التفاح وزبدة الفول السوداني (PB) هي المفضلة على الإطلاق، يحتوي الفول السوداني على كل من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق الحفاظ على شعورك بالشبع لفترات أطول من الوقت. من ناحية أخرى ، يحتوي التفاح على المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أن الفول السوداني الذي تختاره يجب أن يحتوي فقط على الفول السوداني وأن يكون خاليًا من الزيوت والأملاح غير المرغوب فيها.