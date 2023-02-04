50 مليار دولار فجوة غذائية فى الدول الأفريقية سنويًا.. تعرف على التفاصيل

كتب: أسماء نصار

تمتلك الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث أن القارة لديها حوالي 930 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة، و عدد سكانها يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم "حوالي 60%" من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضى الصالحة للزراعة إلا حوالى نصفها فقط.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل :



1 - الفجوة الغذائية بالدول الافريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً.



2- هناك حوالي 280 مليون شخص افريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية.



3- زيادة انتاج الغذاء في الدول الافريقية يتطلب التعاون والتنسيق بين الدول من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتوفير الأمن الغذائي من أجل تحقيق أجندة التنمية الافريقية 2063.

4- التنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، ستمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الانتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.



5- أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، تشمل العمل علي زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الأفريقية خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث إن إجمالي التجارة البينية بين الدول الأفريقية يبلغ حوالي 15% فقط.



