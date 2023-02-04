"وكيل أوقاف قنا" يوضح تفاصيل افتتاح أعمال صيانة وترميم 7 مساجد خلال أسبوع

شهدت محافظة قنا افتتاح عدد من المساجد خلال الفترة الماضية، كان آخرها افتتاح مسجد السوق الكبير بنجع حمادى، بالأمس، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.
وقال الشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه خلال أسبوع واحد افتتحت أوقاف قنا أعمال احلال وتجديد مسجد النعمانى بمركز دشنا بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 305 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وكذلك افتتاح أعمال الصيانة والترميم لعدد 6 مساجد بالجهود الذاتية وهى مسجد النور المحمدى بنجع شاهين مركز فرشوط ويقع على مساحة 155 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه، ومسجد التقوى والإيمان ببنى برزة مركز أبوتشت ويقع على مساحة 170 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه.
وتابع جبر، أنه تم افتتاح مسجد العمرى بالجبلاو مركز قنا ويقع على مساحة 175 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الجربة مركز أبوتشت ويقع على مساحة 185 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد عبد الوهاب أبو سحلى بالدهسة مركز فرشوط ويقع على مساحة 215 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد آل راجح بالنجمة والحمران مركز أبوتشت ويقع على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 350 ألف جنيه.
"وكيل أوقاف قنا" يوضح تفاصيل افتتاح أعمال صيانة وترميم 7 مساجد خلال أسبوعالسبت، 04 فبراير 2023 02:00 ص
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شهدت محافظة قنا افتتاح عدد من المساجد خلال الفترة الماضية، كان آخرها افتتاح مسجد السوق الكبير بنجع حمادى، بالأمس، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.
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