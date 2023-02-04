كتب محمد جمال

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية وقف حركة الطيران بـ 3 مطارات بسبب عملية تتعلق بالأمن القومى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك خطة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لإسقاط المنطاد الصينى، وأكد البنتاجون أنه يواصل تعقب حركة المنطاد الصيني ويرفض التعليق على قرار إغلاق المطارات.

يذكرأن، قالت شبكة الأسوشيتد برس نقلا عن مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تدرس إسقاط المنطاد الصيني فوق الأطلسي وانتشال حطامه، حسبما نقلا شبكة سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، ردّ الرئيس الأمريكى جو بايدن، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصينى الذى يحلق فوق أنحاء البلاد منذ أيام.

وكان جواب بايدن مختصرا، بحسب سكاى نيوز، حيث قال إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه أثناء تحليقه في سماء أمريكا، ولم يوضح الرئيس الأمريكى كيف سيتم "تولي أمر" المنطاد.

ويأتي ردّ بايدن في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع "البنتاجون"، أنه من المتوقع أن يغادر المنطاد الصيني السواحل الشرقية للولايات المتحدة بحلول السبت.