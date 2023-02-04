وزير البترول ناعيا شريف إسماعيل: رجلاً فاضلاً أدى أمانته بشرف تجاه الله والوطن

كتبت - مروة الغول

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، الفقيد الغالى المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، والذى حمل على عاتقه مهاماً صعبة، وكان رجلاً فاضلاً وأدى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر الكريم فى جميع الأماكن التى عمل بها وأنه كان نموذجاً مشرفاً، وعمل بتجرد وإخلاص وكان على قدر المسؤولية والأمانة.

وأشار إلى أنه حظى بشرف العمل معه خلال توليه حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية وخلال رئاسته مجلس الوزراء عن قرب، ولمس فيه معانى التفانى فى العمل والحرص الدائم على النجاح، وأنه إذ ينعيه باسمه وباسم جموع العاملين بقطاع البترول المصرى، فإنه يتوجه لله عز وجل داعياً للراحل الكريم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان.