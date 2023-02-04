نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية خلال أيام.. رابط النتيجة برقم الجلوس

القليوبية- إبراهيم سالم

واصلت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، للصف الثالث الإعدادي، لتبدأ بعدها أعمال رصد الدرجات وإعداد الكشوف بأسماء الطلاب، حيث من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 خلال أيام منتصف الأسبوع الجاري، قبل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه انطلقت عمليات التصحيح مطلع الأسبوع الجاري تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها من اللواء المحافظ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيتها وجهت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، في بيان لها، عددا من التعليمات لضمان سير العمل داخل اللجان منها مراعاة الدقة والجودة لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 القليوبية، وكذلك ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وتنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الحجرات، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة والنظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وأوضحت مديرية التعليم، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية فور اعتمادها من المحافظ عقب انتهاء التصحيح والرصد بالكنترول علي الرابط التالي، من خلال الاسم ورقم الجلوس.

رابط النتيجة