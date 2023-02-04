مياه المنوفية: ضبط 1736 وصلات سرقة للمياه والصرف الصحي

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة تبذل جهداً كبيراً لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة ، وذلك من خلال، شراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودى، والتوسع فى لجان الخلسة وزيادة عددها، والاحلال والتجديد فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة، التوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، بجانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

وأضاف، تمكن القطاع التجاري من خلال إداراته المعنية من ضبط 1736 وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية «الخلسة» والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمثلت في المصالحة وتقنين الأوضاع لعدد 1069 وصلة وعمل محاضر لعدد 676 حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات مما يتسبب في إهدار المال العام،

وأكد حرص الشركه الدائم على الحفاظ على مستحقاتها ومنع التعديات على مرفق المياه بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه وأن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات وتؤثر سلبا على احتساب كمية المياه المستخدمة وحساب الفاقد والمياه المهدرة الغير محاسب عليها.