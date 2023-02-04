موسكو: القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وآليات عسكرية

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني خلال الساعات الماضية، وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت إن القوات الروسية تواصل هجماتها في أكثر من محور، وشنت غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف تشكيلات اللواء 92 ميكانيكي في مناطق كراكمالنو وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، حيث تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبات مصفحة.

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية تواصل هجماتها بالقرب من منطقة ديبروفا، التابعة للوغانسك، حيث تم استهداف نقاط تمركز القوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 100 جندي، خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه دونيتسك، أشار المتحدث إلى أنه نتيجة للعمليات الهجومية، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع ذات أهمية استراتيجية، ونتيجة للقصف المدفعي تم القضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية ومدفع هاوتزر ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع وقاذفة صواريخ من نوع "غراد".

وأكد اللواء كوناشينكوف، أنه في منطقتي كراماتورسك وغوليدار التابعتين لدونيتسك تم تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ، وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الجيش الروسي بقصف مدفعي وحدات تابعة للجيش الأوكراني وتمكن من القضاء على أكثر من 35 جنديا وتدمير دبابة وناقلتي جند مدرعتين ومدفعتي هاوتزر من طراز "MSTA-B".