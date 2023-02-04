ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن مجلس مدينة خيرسون قوله في بيان إن المنازل السكنية تضررت في القصف، مضيفاً أن "منذ 20 نوفمبر، تم تسجيل ما مجموعه 1810 ضربة في المدينة. وخلال هذه الفترة، توفي 77 شخص بينهم طفل واحد".

وأشار البيان إلى أن "إجمالى 214 شخص- من بينهم ستة أطفال - أصيبوا فى المجموع".