لمرض السكرى.. احذر الإجهاد يجعلك تفقد التحكم فى مستويات السكر بالدم

كتبت ميرفت رشاد

من الضروري لمريض السكر أن يحافظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي، إذا ترك مرض السكري دون السيطرة عليه، فقد يؤدي إلى بعض المضاعفات الشديدة، ربما تكون قد صادفت عدة نظريات حول خطة نظام غذائي مثالي للأشخاص المصابين بداء السكري، يركز الكثيرون عادة على تأثير الأطعمة التي يستهلكونها على مستويات السكر في الدم، لكن النظام الغذائي ليس هو العامل الوحيد الذي يجب على مرضى السكر التركيز عليه، يمكن لبعض العادات الشائعة أن تؤثر دون قصد على مستويات السكر في الدم، يؤثر نمط حياتك ونمط الأكل وتوقيت وجباتك وصحتك العقلية أيضًا على مستويات السكر في الدم، الإجهاد هو أحد العوامل التي تتطلب الاهتمام الكافي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الإجهاد غير المنضبط له تأثير سلبي على صحتك العامة، يمكن أن يؤثر على وزن الجسم ودورة النوم وغير ذلك الكثير،كما سلطت العديد من الدراسات الضوء على الصلة بين الإجهاد ومرض السكري.



داء السكري والتوتر: ما الصلة بينهما؟ عندما تكون متوتراً ، يفرز جسمك هرمونات يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، هذا يمكن أن يجعل إدارة مرض السكري صعبة.



إدارة الإجهاد مهمة لمرضى السكر لأن الإجهاد يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، عندما يكون الشخص تحت الضغط ، يقوم الجسم بإفراز الهرمونات التي يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا يمكن أن يكون مشكلة لمرضى السكر الذين يحاولون الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، كما يمكن أن يكون للتوتر تأثير على مستويات السكر في الدم من خلال إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين ، والتي يمكن أن تسبب زيادة في مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجعل التوتر من الصعب على مرضى السكري الالتزام بعاداتهم الصحية ، مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.