اليوم السابع
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كنيسة شبرا الإنجيلية تحتفل بالعيد المئوي بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية

السبت، 04 فبراير 2023 11:29 ص
كنيسة شبرا الإنجيلية تحتفل بالعيد المئوي بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية كنيسة شبرا الإنجيلية تحتفل بالعيد المئوي
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس للكنيسة الإنجيلية بشبرا، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والأسقف عادل هارون، رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة، والقس عيد صليب، رئيس المجمع المعمدانى المستقل. كما شارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم الدكتور فريدى البياضي، والأستاذ إيهاب الطماوي، والأستاذ أبانوب عزت عزيز، وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية

 

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بشبرا على تجديدات الكنيسة، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسها، كما قدم التهنئة لراعى الكنيسة

 

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "سعيد وفخور بتاريخ الكنيسة الإنجيلية بشبرا، والكنيسة المجيدة التى أحلم بها، هى التى تعبر إلى المستقبل، وتبنى الجسور مع الشباب، وتتوحد مع المهمشين وتنكسر مع المنكسرين، وتندمج وتتفاعل وتتغير، ملح وخميرة ونور".

 

كما تناول برنامج الحفل فقرة ترنيم لفريق الترنيم بالكنيسة، وقراءات من الكتاب المقدس، وكلمات التهنئة من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدد من السادة الحضور.

 

 
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 الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس للكنيسة الإنجيلية بشبرا
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جانب من الاحتفالية
 

 


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