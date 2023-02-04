غلق مخبزين في المنوفية بعد ضبط جرائم استيلاء على حصص الدقيق المدعم

المنوفية - محمود شاكر

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية كفر طبلوها بمركز تلا لمدة "ثلاثة شهور" كعقوبة إدارية للقيام بمبيعات وهمية لبيع الخبز والتصرف فى جزء من حصة الدقيق المدعم للمخبز، بهدف بيعه فى السوداء وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية ساقية المنقدى بمركز أشمون لمدة " شهرين " كعقوبة إدارية لغلق المخبز بدون إذن رسمى مع إثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف الخبز، بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم 35 لسنة 2020/2022.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز حفاظاً على حقوق المواطنين والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.