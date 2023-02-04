طقس معتدل فى قنا وشمس ساطعة والعظمى 20 درجة

قنا صابر سعيد

تشهد محافظة قنا طقس معتدل نهارًا ومائلًا للدفئ وبارد ليلًا على مختلف الأنحاء مع سطوع للشمس في معظم الأوقات منذ الصباح الباكر بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة علي القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد ، مائل للبروده علي السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما متوقع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحري.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل لانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.