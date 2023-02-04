ضبط 60 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المخابز، وذلك تحت إشراف محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومشاركة مصطفى عوض، إيهاب رجب، مجدى حموده، أيمن الحنفى، محمد صالح، من مامورى الضبط القضائى

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 18 محضر تصرف فى إجمالى 112 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 5.6 طن، و21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7 : 25 جرام، و9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد 1 محضر عدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز، و3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

إضافة لضبط بدال تموينى لعدم الإعلان عن السلع التموينية للمواطنين وآخران أحدهما لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والآخر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وتاتى هذه الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز لضبط المخالفين.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واستمرار أعمال الرقابة والتفتيش فى مواجهة المخالفين.