ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى الفيوم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم) نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على برامج الدعم النقدى المقدمة من الدولة وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله على مبلغ مالى منهم، واتخاذه من مكتبة "بدون ترخيص" - كائنة بذات دائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعٌثر بحوزته على (مستندات خاصة براغبى التقديم – إستمارات تقديم ملف معدة للاستخدام - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول)، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على مستندات تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.