صرف 347 مليون رغيف وسلع بـ153مليون حنيه الأهالى كفر الشيخ خلال يناير الماضى

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم توفير رغيف الخبز المدعم من خلال 1100 مخبز بلدى مدعم، فتم صرف 347 مليونا و541 ألفا و651 رغيف بلدى مدعم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية الذكية فى إطار دعم المواطنين لأبناء المحافظة.

وأضاف حبيب، لـ"اليوم السابع"، تم توفير السلع المدعمة من خلال 1780 تاجر تموينى و16 مجمعا استهلاكيا و98 منفذ جمعيتى التموينى، مؤكدًا أنه تم صرف السلع المدعمة بقيمة 153 مليون و410 ألفا و275 جنيه، للمواطنين من خلال البطاقات التموينية الذكية خلال شهر يناير 2023.

وقال عماد حبيب، أن المديرية تشن الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، تجاه المخالفين، مؤكدًا على استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

وأضاف حبيب، أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية، والإعلان على أسعارها، وأنه تم افتتاح 8 معارض بمدن كفر الشيخ، وبلطيم والحامول وفوه، ومعرضين سيدى غازى، وسيدى سالم، والبرلس، بالإضافة لماركت ببلطيم وهايبر غرب المدينة، وسيتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية المدن، وتستمر المعارض إلى ما بعد شهر رمضان، لتخفيض السلع ومحاولة ضبط الأسعار، مشيرًا أن المحافظة بها احتياطى استراتيجى، ولا توجد أزمة فى السلع والمنتجات، والأسعار مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه تم الاعلان عن مواقع المعارض ال8 بمدن المحافظة، والإعلان عن أسعار السلع، وجارى التجهيز لافتتاح المعارض ببقية مدن المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.