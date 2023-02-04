صحيفة: تقرير سرى قُدم للكونجرس بيناير حذر من استخدام "الأعداء" لتكنولوجيا المراقبة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المنطاد الصيني الذي طاف فوق الولايات المتحدة أثار قلقًا عميقًا في مبنى الكابيتول هيل جزئيًا لأنه جاء في أعقاب تقرير سري قدم إلى الكونجرس حذر من إمكانية استخدام أعداء الولايات المتحدة للتكنولوجيا المتقدمة للتجسس على البلاد.

وناقش التقرير السري المقدم إلى الكونجرس الشهر الماضي حادثتين على الأقل لقوة منافسة تقوم بمراقبة جوية باستخدام تقنية متطورة غير معروفة على ما يبدو ، وفقًا لمسئولين أمريكيين. في حين أن التقرير لم ينسب الحوادث إلى أي دولة ، قال مسئولان أمريكيان مطلعان على البحث إن المراقبة ربما أجرتها الصين.

وركز التقرير المتعلق بما تسميه أجهزة المخابرات بظاهرة جوية مجهولة على عدة حوادث يعتقد أنها مراقبة. تضمنت بعض هذه الحوادث البالونات ، في حين أن البعض الآخر شمل طائرات كوادكوبتر بدون طيار.

قالت الحكومة الصينية يوم الجمعة إن البالون الصيني الذي تم اكتشافه هذا الأسبوع فوق الولايات المتحدة كان أساسًا لأبحاث الطقس. ومع ذلك ، قال المسئولون الأمريكيون إنهم قيموا الجهاز على أنه جهاز تجميع ، وإن لم يكن جهازًا يمكنه جمع نوع المعلومات الحساسة التي تجمعها أقمار الاستطلاع الصينية المتقدمة بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن الصين تنفق حوالي 209 مليارات دولار ، أو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، على جيشها بشكل عام ، وفقًا لتقرير البنتاجون. لكن صانعي السياسة في واشنطن قلقون بشكل خاص بشأن استثماراتها في التقنيات التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية أو استخباراتية.

ويعتقد مسئولو الدفاع الأمريكيون أن الصين تقوم بمراقبة مناطق التدريب العسكري والتدريبات كجزء من محاولة لفهم أفضل لكيفية تدريب أمريكا طياريها والقيام بعمليات عسكرية معقدة. وقال مسئولون إن المواقع التي حدثت فيها عمليات مراقبة غير عادية تشمل قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة وقاعدة في الخارج.

منذ عام 2021 ، فحص البنتاجون 366 حادثة لم يتم تفسيرها في البداية وقال إن 163 منها تمت من خلال المناطيد. وقال مسئول أمريكي إن حفنة من تلك الحوادث تضمنت بالونات مراقبة متقدمة ، لكن لم يكن أي منها يجري عمليات استطلاع مستمرة للقواعد العسكرية الأمريكية.