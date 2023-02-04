"شباب سليم والوحدة ووادي دجلة" يتوجان بكأس دورى كرة القدم النسائية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

استضافت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، فاعليات التصفيات الختامية لدوري كرة القدم الخماسية النسائية في نسخته الأولى، والذي ينظمه الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بمركز شباب سنديون التابع لإدارة قليوب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بمشاركة محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية والقاهرة والجيزة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد العام، وأسامة صقر عضو مجلس ادارة الاتحاد العام، الدكتور محمد السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، والدكتور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور عادل فهمي وكيل الشباب بمحافظة الجيزة، نظير عبد المنعم رئيس فرع الاتحاد بالإسماعيلية، وياسر قاسم رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية، مهندس عمرو عبد السلام رئيس فرع الاتحاد بالشرقية وممثلي المحافظات المشاركة.

وشارك في التصفيات النهائية 16 فريقا من 5 محافظات، بواقع 8 فرق تحت 20 سنة، و8 فرق تحت 15 سنة، وشاركت الفرق المؤهلة لنهائيات على مستوى كل محافظة تحت 15 سنة فى القاهرة فريق الأمل، وفريق ثورة الحضرى، والشرقية فريق كفر صقر، فريق فاقوس، ومن الإسماعيلية فريق الهواينة، وفريق السلام، وأخيرا من القليوبية فريق سليم والوحدة، وفريق مدينة العبور.

كما شاركت فرق الكرة النسائية فى المحافظات تحت 20 سنة، فى القاهرة فريق وادى دجلة " ب"، ووادى دجلة "ا"، الجيزة فريق الحوتية، وفى الشرقية فريق أبو حماد، وفريق العواسجية، أما الإسماعيلية فريق السلام، وآخيرا القليوبية تشارك فرق بيجام ومدينة العبور.

أقيمت القرعة المنظمة لمجموعات الفرق المشاركة للتباري للوصول لتحديد أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث في كل مرحلة سنة، وفاز مركز شباب سليم والوحدة بالقليوبية بالمركز الأول تحت سن 15 سنة، ومركز شباب كفر صقر بالشرقية بالمركز الثاني، ومركز شباب الأمل بالقاهرة بالمركز الثالث، وأكاديمية النادى الإسماعيلي بالاسماعيلية بالمركز الرابع، وفى المرحلة السنية تحت 20 سنة فاز فريق وادى دجلة القاهرة بالمركز الأول وأكاديمية النادى الاسماعيلى بالمركز الثاني، ومركز شباب العواسجية بمحافظة الشرقية بالمركز الثالث، ومركز شباب بيجام بالقليوبية بالمركز الرابع.