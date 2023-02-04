"ريشة فنان".. أولى أنشطة مكتبة مصر العامة بدمياط فى إجازة نصف العام.. صور

دمياط - هيثم مراد

بدأت مكتبة مصر العامة بدمياط برنامج الأنشطة الثقافية تزامنا مع إجازة الفصل الدراسي الأول، ويأتى أبرز تلك الأنشطة مهرجان "ريشة فنان" والذي ينطلق في دمياط للعام الثالث على التوالى، بالتعاون مع كلية فنون تطبيقية ومديرية التربية والتعليم.

وقدمت مكتبة مصر العامة في دمياط خلال هذا المهرجان مجموعة من التدريبات الخاصة لتعلم الفنون المختلفة، بواسطة مدربين متخصصين من كلية الفنون التطبيقية، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي أكاديمي متكامل للموهوبين.

وأعلنت مكتبة مصر العامة بدمياط، استمرار التدريب حتى نهاية الأسبوع القادم، كما أعلنت أيضا عن تقسيم جداول استقبال المراحل التعليمية المختلفة الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات المهرجان، فقد تم تخصيص أول ثلاث أيام من الأسبوع لطلاب المرحلة الابتدائية، على أن تكون الثلاثة أيام الأخيرة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وفي سياق متصل، نظمت المكتبة أيضا دورة التوجه والحركة للمكفوفين والتى جاءت لتتضمن حزمة تدريبية على آلية استخدام العصا البيضاء للتنقل بين الشوارع من خلال معرفة اتجاهات الطرق و تقدير سرعة السيارات وكيفية التعامل مع أى عائق بالطريق.

وشملت أنشطة مكتبة مصر العامة بدمياط أيضا تنظيم يوم كشفى بمكتبة مصر العامة بالمنصورة وذلك لتعزيز آليات التواصل بين طلاب المحافظتين وتضمن اليوم العاب وفعاليات كشفية متنوعة أعقبها زيارة لدار ابن لقمان بالمنصورة وعرض فيلم تسجيلي عن أهمية التعاون وكذلك توضيح أبرز المعلومات الهامة عن فرق الكشافة.

وعلي جانب آخر، نظمت مكتبة مصر العامة معرض لبيع الكتب المستعملة وكتب الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى من المقرر أن يستمر حتى نهاية إجازة نصف العام، هذا إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة.