حرس الحدود الأوكراني: إحباط محاولات روسية لاختراق الحدود الشمالية سرًا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إحباط محاولة روسية لاختراق الحدود الشمالية الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن القوات الروسية نشطت في منطقة سيفرشينيا، ورصدتهم وحدات حرس الحدود الأوكرانية ، مضيفة أن القوات الروسية استمرت في قصف نقاط تمركز حرس الحدود الأوكراني بقذائف المدفعية والهاون طوال أمس الجمعة.

وأضاف البيان: "بعد الفجر، حاولت مجموعة الاستطلاع الروسية اختراق خط الدفاع الأوكراني بشكل غير خفي، لكن حرس الحدود رصدوا تحركاتها واشتبكوا في معركة خاطفة تراجعت فيها سريعا مجموعة الاستطلاع الروسية، بعد أن فشلت في اختراق الحدود سرا".

وأشار البيان إلى أنه طوال ليلة أمس ، حاولت مجموعات صغيرة من الجيش الروسية إجراء استطلاعات أخرى ما أدى إلى اندلاع قتال مباشر مع مواقع تمركز حرس الحدود الأوكراني، مؤكدا أن هذه المحاولات لم تنجح أي منها في اختراق الحدود الشمالية حيث تراجعت العديد من وحدات المشاة الروسية بعد تكبدها خسائر.