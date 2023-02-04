تعاون تونسى هولندى فى مجال تشغيل الشباب

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أعرب نصرالدين نصيبى وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، عن استعداد الوزارة والهياكل التابعة لها إلى دعم علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق مع الجانب الهولندي لتحقيق أهداف مشروع صندوق الرهان لتشغيل الشباب.

جاء ذلك في كلمته خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق تنفيذ مشروع "صندوق الرهان لتشغيل الشباب" بتونس بحضور جوزافين بربرا فرانتازين سفيرة هولندا لدى تونس وفقًا لبيان صادر عن وزارة التشغيل التونسية الجمعة.

وأكد الوزير أن الحكومة التونسية تدعم كافة المبادرات المندرجة في إطار التعاون الدولي والهادفة إلى معاضدة الجهود بما يتلائم مع التوجهات الإستراتيجية للسياسات العامة للتشغيل وحوكمة المنظومة الوطنية للتكوين المهني وريادة الأعمال وفق استراتيجية تشاركية مع القطاعين العام والخاص وكافة الوزارات والهياكل والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويستهدف المشروع توظيف 200 ألف شخص في 11 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجال ريادة الأعمال في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة الهامة.