انطلاق بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين تحت 14 سنة بنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلقت بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة للبنين على ملعب نادى ميت علوان بكفر الشيخ، اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصراً و المقامة فى الفترة من 4 فبراير حتى 8 فبراير 2023 ضمن بطولات الإتحاد المصري لكرة السلة و يشارك بالبطولة أندية " الزمالك، سموحة، الشمس، جزيرة الورد، ميت علوان " كما يشارك بها منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى لكرة السلة و ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وانتهت المباراة الأولى التي جرت بين فريقى نادى جزيرة الورد والمنتخب القومي للموهبة والبطل الأوليمبى لصالح جزيرة الورد، من جانبه رحب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بجميع الفرق المشاركة فى البطولة فى دورها التمهيدي والتى ينظمها الإتحاد المصري لكرة السلة على أرض المحافظة، لأول مرة في تاريخ البطولة تحت 14 سنة للبنين.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تفخر بمشاركة اللاعب أدهم وسيم بشتة، إبن كفر الشيخ ضمن لاعبي المنتخب المشارك بالمنافسة، مشيراً إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة فى حصد البطولات على المستوى المحلي و الدولي و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تحت 16 سنة، يشارك ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدى بمحافظة قنا، فى الفترة من 9 فبراير حتى 13 فبراير لعام 2023 و يشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة وهم " نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، احمد محمد، عبدالرحمن علي، يوسف بدير، حمزه شوكت " كما أوضح أن مدربى المنتخب أيضاً من أبناء المحافظة وهم كابتن خالد جمال و كابتن أحمد العطافي.



ملعب نادجي ميت علوان يضم بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين



بطولة الجمهورية تحت 14 سنة لكرة السلة