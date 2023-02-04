انطلاق التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك "خنجر عمان 2023"

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انطلق التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك "خنجر عمان 2023" اليوم السبت الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلًا بقوة أمن الساحل ووحدات من الجيش البريطاني في منطقة التمارين العسكرية بمحافظة الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن تنفيذ هذا التمرين يأتي بهدف استمرار الكفاءة القتالية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني، وفي إطار تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحة أن هذا التمرين سيتضمن عددًا من المعاضل والأنشطة العسكرية والتدريبات الميدانية المشتركة، وتستمر فعالياته حتى الثالث عشر من فبراير الحالي.