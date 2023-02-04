السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية الريان بمركز يوسف الصديق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شهدت قرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نشوى حريق بمنزل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وكانت شقة سكنية بمنطقة دار رماد، بمحافظة الفيوم، شهدت تسرب غاز، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حريق شب بمصنع للنباتات الطبية والعطرية، بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى التحقيق.