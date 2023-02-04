اليوم السابع
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السعودية: ضبط 16 ألفا و288 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

السبت، 04 فبراير 2023 01:11 م
السعودية: ضبط 16 ألفا و288 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع الشرطة السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت ضبط 16 ألفا و288 مخالفا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 26 يناير الماضي وحتى 1 فبراير الجاري، شملت ضبط 9 آلاف و343 مخالفا لنظام الإقامة، و4 آلاف و107 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2838 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 488 شخصا، كما تم ضبط 17 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

 


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أنظمة الإقامة والعمل

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