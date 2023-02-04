التحقيقات: لصا النزهة سرقا متعلقات المواطنين وسقطا بعد ارتكابهما 7 جرائم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" في منطقة النزهة، اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهيمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة من ( أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية، قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة ، وأقر بتحصله عليه من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستهداف الأخيرين أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار -2 دراجة نارية)، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية ، وحيازتهما للسلاح النارى لإستخدامه فى الهروب عقب إرتكاب السرقات ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليهما " سيئ النية " (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.