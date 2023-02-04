اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 10:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة منها 21 جديدا

السبت، 04 فبراير 2023 09:46 م
الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة منها 21 جديدا وزارة الأوقاف
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 24  مسجدًا يوم الجمعة القادمة 10 / 2 / 2023م، منها 21  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3  مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه  668  مسجدًا، منها 533 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 135 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. أولاد عبد الدايم – الأنصار - القوصية
مديرية أوقاف المنوفية
2. سيدي سلامة – طنبشا – بركة السبع
مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – زراعة 1 – فرهاش – مركز حوش عيسى
4. النور – عزبة الخمسين – شركة الاتحاد – مركز الدلنجات
5. الفتح المبين – الجعار – مركز وادي النطرون
6. الرحمة – محلة بشر – شبرا خيت
7. الرشيد – عزبة الشركة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف القليوبية
8. الجديد – ساحل دجوي – بنها أول
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – عزبة الجازي - العدوة
10. الحاج غالب – شم القبلية - مغاغة
11. محمد عبد الجيد – عرب أبو قلته – ملوي 
12. أبو بكر الصديق – دمشاو هاشم - المنيا
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. قرية واحد الكبير – قرية واحد – بجر السكر – برج العرب
مديرية أوقاف الفيوم
14. إبراهيم عبد الله – الشواشنة – يوسف الصديق
15. آل يعقوب – معصرة عرفة - إطسا
مديرية أوقاف الغربية
16. القبلي الكبير – فرسيس – زفتى 
مديرية أوقاف الشرقية
17. الشهيد محمد رضوان – م قاسم – ديرب نجم
مديرية أوقاف الدقهلية
18. موسو – عزبة موسو – بني عبيد
19. المهدي- المحمودية- دكرنس
20. عزبة مختار – منشية عزت - السنبلاوين
21. المنتزه – عزبة المنتزه - دكرنس
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. التقوى – طومسون - المنتزه
مديرية أوقاف أسيوط
2. عمر بن الخطاب - ابنوب
مديرية أوقاف قنا
3. نجع غلاب – المقربية – قوص
 

وزارة الأوقاف

افتتاح مساجد

المساجد

الاوقاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة