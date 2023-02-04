إزاى تقدر تتفسح داخل دمياط بـ2 جنيه.. وهذه الأماكن مجانية.. اعرف التفاصيل

يحرص أهالى دمياط الذهاب إلى المتنزهات العامة تزامنا مع إجازة نصف العام، رغم برودة الجو وسوء حالة الطقس غير أنهم يتوافدون بشكل ملحوظ على تلك الأماكن قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى، ويقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز الاماكن المتواجدة داخل دمياط والتى يمكن زيارتها بأقل تكلفة.

حديقة بنت الشاطئ

ب 2 جنيه فقط يمكنك قضاء بوما كاملا داخل حديقة بنت الشاطئ، والتى تقع وسط دمياط بميدان الساعة، احتلت حديقة بنت الشاطئ مكانة كبيرة بين أهالى دمياط من افتتاحها، وذلك لموقعها المطل على كورنيش النيل، إضافة إلى اقترابها من مراكز الخدمات التسويقية وكذلك موقف السيارات.

ربما كان سعر تذكرتها البسيط سببا أخرا فى اهتمام الأهالى وحرصهم على زيارتها.

الحديقة الدولية فى دمياط الجديدة

تمتاز هذه الحديقة بمساحاتها الكبيرة، أيضا تم تزويدها بمنطقة العاب للاطفال، فضلا عن موقعها وسط مدينة دمياط الجديدة بالقرب من كافة الخدمات التى يمكن أن تحتاج إليها، فضلا عن توفير أماكن متعددة بداخلها لاستقبال الأطفال.

بلغ سعر التذكرة داخل الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة 3 جنيهات، لتحتل المركز الثانى بين اهتمامات أهالى دمياط.

منطقة اللسان برأس البر

تعد تلك المنطقة هى الأبرز التى يحرص الجميع على زيارتها، وذلك لموقعها المتميز أيضا كونها منطقة مجانية يمكنك قضاء يومك بتلك المنطقة بالمجان.

يتوافد الأهالى على زيارة منطقة اللسان بشكل مستمر لالتقاط الصور التذكارية، كما يحرص زوار مدينة رأس البر دائما على زيارة هذا المكان

منطقة شارع النيل هو الآخر واحدا من الأماكن التى تقدم خدماتها للمواطنين مجانا، فقط عليك الوصول إلى مدينة رأس البر ى 4 جنيهات وقتها يمكنك زيارة تلك الأماكن المجانية لقضاء إجازتك.