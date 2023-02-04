إزالة 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تعليماته بشأن ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم بإزالة فورية لسور بالطوب الأبيض مقام على أرض زراعية بطول 50 مترا وحجرة بمساحة 30 مترا في عزبة الصفا بقرية السبع آبار الغربية.
وتمت الإزالة بالكامل في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي ومهندس التنظيم ومسؤول حماية الأراضي بالقرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما قامت الوحدة المحلية لقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد اليوم السبت، بإزالة فورية لبناء بدون ترخيص لحظيرة مواشي، بمساحة 60 مترا.
وتمت الإزالة بالكامل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة اليوم السبت، بإزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على مساحة 100 متر، بناء بدون ترخيص بعزبة المحسمة المحطة بقرية المحسمة القديمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء
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